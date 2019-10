© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma alle prese con il problema infortuni. Se per Amadou Diawara il club giallorosso ha tirato un respiro di sollievo dopo l'uscita dal campo contro il Cagliari, mentre Edin Dzeko è stato operato allo zigomo ieri.

Per il centrocampista ex Napoli, scrive oggi il Corriere dello Sport, il recupero non dovrebbe superare il mese, mentre il centravanti potrebbe essere in campo già contro la Sampdoria con l'utilizzo di una maschera a protezione della zona fratturata.

Sempre sul fronte infortunati durante la sosta si valuteranno le condizioni di Mkhitaryan, Under e Perotti che in questi giorni dovrebbero completare il loro percorso di recupero.