Roma, per la fascia sinistra obiettivo Biraghi in prestito. L'alternativa è Kolasinac dell'Arsenal

La Roma punta Cristiano Biraghi in prestito per rinforzare la fascia sinistra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Inter non dovrebbe infatti riscattare il laterale dalla Fiorentina e i giallorossi sarebbero così pronti a inserirsi per consegnare a mister Fonseca un'alternativa a Spinazzola. Il "Piano B" porta invece il nome di Sead Kolasinac dell'Arsenal.