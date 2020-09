Roma, pronti 12 milioni per Smalling: lo United non molla, chiesti 20 milioni

Braccio di ferro tra Roma e Manchester United per Chris Smalling. I giallorossi sono pronti a proporre una nuova offerta alla società inglese, si parla di 12 milioni di euro per riportare in giallorosso il centrale inglese. I red devils però non vogliono mollare la presa: il club inglese - come riportato dal The Guardian - vuole almeno 20 milioni per far partire definitivamente il calciatore classe '89.