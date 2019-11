© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma continua la ricerca di un attaccante da inserire in rosa nel corso del prossimo mese di gennaio e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni sono stati proposti a Petrachi due profili interessanti come quelli di Seferovic del Benfica e Facundo Ferreyra in questo momento all'Espanyol ma con un passato allo Shakhtar di Fonseca. Gennaio però viene considerato ancora lontano e dunque prima di valutare queste idee i dirigenti giallorossi aspetteranno ancora qualche giorno.