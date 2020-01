Roma, prove di disgelo con l'Inter: oggi nuovi contatti per Politano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi ci sono state delle prove di disgelo tra Roma e Inter presso l'assemblea di Lega a Milano. Marotta e Fienga sono tornati a parlare dopo il fallimento dello scambio Spinazzola-Politano, con i giallorossi che sono tornati a chiedere l'attaccante in prestito di riscatto. No alla formula da parte dei nerazzurri, che però hanno aperto alla possibilità di lasciarlo partire o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.