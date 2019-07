Roma, Rugani e Verissimo alternative ad Alderweireld

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa tra Roma e Tottenham per Toby Alderweireld per il momento è ferma e appare difficile arrivare ad un accordo in breve. Il ds giallorosso Petrachi, così, sta seguendo altre due piste per il centrale da regalare a Fonseca: Daniele Rugani e Lucas Verissimo. Il brasiliano in forza al Santos è un vecchio pallino: Petrachi ci aveva già provato al Torino, adesso ci vuole ritentare dalla Capitale. Il centrale della Juventus, invece, convince tutti ma le richieste dei bianconeri ad oggi sono alte: 30 milioni di euro.