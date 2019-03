© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il divorzio fra la Roma ed Edin Dzeko, scrive la Gazzetta dello Sport, appare inevitabile. Il bosniaco, in scadenza coi giallorossi nel 2020, ha interrotto le trattative per il rinnovo di contratto e sta flirtando con l'Inter, sua possibile destinazione a giugno. Il ds Massara vorrebbe trattenere il centravanti, ma senza rinnovo è facile immaginare una cessione estiva per monetizzare almeno in parte il suo cartellino.