Roma, Smalling ha ribadito di voler restare ma i costi lo spingono verso l'addio

Chris Smalling negli ultimi giorni avrebbe ribadito la volontà di restare direttamente al mister Paulo Fonseca e la Roma continua a sperare di poter ottenere il suo cartellino in via definitiva. Il problema è che i giallorossi non possono investire i 20 milioni di euro richiesti dal Manchester United e dunque è probabile che alla fine, nonostante il volere del difensore centrale, il 30enne sarà costretto a tornare in Inghilterra. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.