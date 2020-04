Roma, Smalling più vicino all'addio a fine stagione: Petrachi ripensa a Lovren

vedi letture

Ogni giorno che passa la conferma da parte della Roma di Chris Smalling è più difficile. Il Manchester United non accetterà il rinnovo del prestito, visto che in Premier ci sono diversi club interessati a lui e pronti a pagarne il cartellino subito. Per questo il ds Petrachi dovrà trovare un'alternativa esperta come chiede Fonseca. Torna di moda il nome di Lovren, che essendo in scadenza nel 2021 e avendo 31 anni, potrebbe lasciare il Liverpool a prezzi contenuti facendo al caso del club capitolino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.