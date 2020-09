Roma, stasera Dan e Ryan Friedkin attesi a Verona per la prima ufficiale della loro gestione

Il neo patron della Roma Dan Friedkin, insieme al figlio Ryan, dovrebbe essere questa sera a Verona per assistere al debutto della Roma in campionato contro l'Hellas. Quella di stasera sarà la prima partita ufficiale della famiglia texana alla guida della società giallorossa e proprio per questo la loro presenza al Bentegodi è data come probabile dal Corriere dello Sport.