Roma, Under e Kluivert valgono un tesoretto: li cercano anche Barça e Bayern

La Roma punta a incassare almeno 70 milioni dalle cessioni di Justin Kluivert e di Cengiz Under con diversi club che si sarebbero affacciati dalle parti di Trigoria per chiedere informazioni sui due giovani attaccanti. Per quanto riguarda l'olandese figlio d'arte, non mancano gli estimatori anche tra i grandi club di Liga e Premier League, con Barcellona e Arsenal che lo seguono da tempo. Dal suo cartellino i giallorossi vorrebbero ottenere 40 milioni. Prezzo un po' più basso per il turco, anche a causa della stagione falcidiata dagli infortuni, anche se società importanti come Bayern Monaco, Lipsia ed Everton sono sulle sue tracce. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.