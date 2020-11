Roma, Villar rivela: "C'era anche l'interesse del Valencia, ma ho preferito i giallorossi"

vedi letture

"Con il Valencia non è finita bene?Nei tre anni lì sono stato benissimo, ero felice. La conclusione del rapporto è stata un po’ strana per una serie di dinamiche lontane dal campo". A parlare così al sito ufficiale della Roma è Gonzalo Villar: "È stata un’estate difficile per me e per la mia famiglia e non mi piace ripensarci. L’Elche mi accolto di nuovo e alla fine mi sono ritrovato qui dove sono".

Quando ha saputo dell’interessamento della Roma?

“È stato intorno al 10 dicembre 2019. Sono venuti i miei procuratori a casa e mi hanno detto semplicemente questo: ‘Gonzalo, vai a firmare per la Roma’. Ero sorpresissimo ma non avrei potuto essere più felice. So quello di cui sono capace e conosco le mie qualità, ma non capita spesso di passare da una squadra di Serie B a una che lotta che per la zona Champions”.

È stata una decisione rapida?

“In realtà c’era stato anche l’interessamento del Valencia, per cui con la mia famiglia abbiamo preso un po’ di tempo per pensarci, ma l’interesse mostrato dalla Roma e da Paulo Fonseca mi hanno convinto e lavoro ogni giorno per dimostrare che hanno fatto la scelta giusta”.