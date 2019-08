© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Daniele Rugani, difensore in uscita dalla Juventus. Il Monaco non ha accelerato per il centrale, per questo la Roma resta un'ipotesi concreta per il centrale della Juventus. I segnali su una cessione vicina non mancano anche se i giallorossi vorrebbero il prestito con diritto di riscatto, operazione e soluzione non gradite però da Fabio Paratici. In breve: il nome di Rugani è intanto tornato a girare a Barcellona, con l'ipotesi di uno scambio con Juan Miranda.