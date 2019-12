Samp, Ferrero corteggia Cassano: proposto un ruolo nell'area tecnica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Galeotta fu una cena. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, Massimo Ferrero è in pressing per riportare Antonio Cassano alla Sampdoria. Con altre vesti, ovviamente, dato che il Pibe di Bari si è da poco diplomato come direttore sportivo. Il patron blucerchiato, infatti, starebbe corteggiando Cassano, con la proposta di entrare nell'area tecnica della Samp. Un'offerta rinnovata anche in un incontro a tavola avvenuto a cena, che FantAntonio starebbe prendendo in seria considerazione.