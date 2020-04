Samp, Ferrero: "Non ho paura di retrocedere. E basta con le call conference inutili"

"Noi oggi stiamo tutti a casa, rispettiamo le regole, continuiamo a essere invasi dalle brutte notizie ma la gente non ne può più". A parlare, in una lunga intervista a Il Secolo XIX, è direttamente il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero: "Questo dramma deve dare il via alla ricostruzione. Le venti squadre di Serie A - continua Ferrero - sono un po' come la confindustria del pallone, anziché continuare a passare ogni giorno ore in call conference senza cavare un ragno dal buco perché non troviamo una strategia comune? E mi spingo oltre, una strategia mondiale. Invece ognuno dice la sua: io voglio giocare per lo scudetto, io per non andare in B. Non voglio non riprendere il campionato perché ho paura di retrocedere, come ho sentito dire. Ritengo che non ci siano le condizioni idonee per tornare a giocare. È un fatto fisico, tecnico e sopratutto mentale".