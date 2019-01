Samp, Gabbiadini: "Il mio obiettivo è anche quello di tornare in Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini, neo attaccante della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Questo un breve estratto: "Se sono pronto per la trasferta di Firenze? Fisicamente sto bene, mi sto allenando con il gruppo, ed anche se non ho giocato, durante la pausa natalizia ero in Inghilterra e non mi sono fermato. Lì non c’è stata pausa del campionato. Poi, è chiaro, la scelta spetterà al mister. La concorrenza in attacco? Sono in una grande squadra che sta facendo un eccellente campionato. Se avesse avuto solo due attaccanti, ora non sarebbe in quella posizione. Per me ben venga la concorrenza. La Nazionale? Ho visto che Mancini convoca chi se lo merita. Il mio obiettivo è quello di potervi fare ritorno".