Samp-Genoa, Preziosi risponde a Garrone: "Conti sanissimi, lo querelo"

Edoardo Garrone, nella giornata di ieri, ha così parlato a Primocanale: "C'è un'altra società a Genova che nessuno vuol comprare perché è piena di debiti e non è la Sampdoria". Riferimento al Genoa e la risposta di Enrico Preziosi non è tardata ad arrivare. Gazzetta.it riporta le parole del numero uno del grifone: "Mi spiace sentire certe cose, perché i conti del Genoa non sono sani, ma sanissimi. Forse a Garrone brucia ancora l’ultima retrocessione… Spero che adesso lui abbia il coraggio di ripetermi certe cose in faccia, visto che frequentiamo la stessa spiaggia. Nel frattempo, però, lo querelo”, si legge.