Samp, offerte basse per Colley. Ferrero: "Perché dovrei regalarlo? Guardate ADL con Koulibaly"

vedi letture

Tra i vari nomi in uscita della Sampdoria, c'è anche quello del difensore Omar Colley, per il quale le offerte arrivate (4-6 milioni, più che altro da Francia, Scozia e Inghilterra) non sembrano però soddisfare il presidente Massimo Ferrero: "Ma perché dovrei regalarlo? Sapete quanto sta trattando De Laurentiis per la possibile cessione di Koulibaly? Di che parliamo", le parole pronunciate ieri a margine dell'amichevole contro il Derthona e riportate da Il Secolo XIX.