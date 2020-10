Samp, Osti: "Ramirez al Torino? Non lo escludo. Fazio dalla Roma possibile solo se parte Colley"

Il ds della Sampdoria, Carlo Osti, non ha escluso la partenza di Gaston Ramirez con destinazione Torino nell'intervista rilasciata a Sky Sport prima della gara con la Fiorentina: "Ultima in blucerchiato per Ramirez? In questo momento il mercato è aperto e non mi sento quindi di escludere niente".

Osti ha parlato poi anche dell'obiettivo Federico Fazio, esperto difensore di proprietà della Roma: "L'idea Fazio si svilupperà solo se uscirà Colley. L'argentino ha un contratto di due anni a cifre elevate, servirebbe un punto equilibrio con la Roma", le sue dichiarazioni.