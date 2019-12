© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Genoa e ha riposto anche a una domanda sulle differenze con le altre stracittadine a cui ha partecipato: "Fatemelo giocare e poi vi dirò. Da quello che ho sentito è una partita speciale come il derby, ma la differenza con gli altri è che in questo c'è signorilità e sfottò fra le tifoserie. Che sia un gran derby che vinca il migliore e che alla fine entrambe le squadre restino in A".