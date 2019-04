Samp, riecco Caprari: "Finito un periodo duro, non potevo camminare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluca Caprari di nuovo a disposizione di Marco Giampaolo. Dopo uno stop di circa tre mesi, il trequartista della Sampdoria è pronto a tornare in campo: "È stato un periodo duro, soprattutto il primo mese, in cui non potevo camminare. Venivo al campo sempre accompagnato dalla mia compagna Morena, ma abbiamo fatto tutti un buon lavoro. Dopo ventidue giorni ho tolto le stampelle, senza dirlo al prof... A Bologna sono entrato bene, peccato perilrisultato. In attacco mi trovo bene ovunque: trequartista o attaccante, non fa differenza".

Sulla prossima gara di campionato contro la Lazio: "Non credo pagherà le fatiche di Coppa Italia, sono abituati agli impegni infrasettimanali. Ma se giocheremo da Samp, non avremo problemi", ha detto alla 'Gazzetta dello Sport'.