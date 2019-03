© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira, intervistato dai canali ufficiali dei blucerchiati, ha commentato così la vittoria odierna con la SPAL: "Il nostro obiettivo era vincere la partita e lo abbiamo fatto. Avevamo vinto anche settimana scorsa e dobbiamo continuare così. Io mi sento sempre pronto: non importa se parto dall'inizio o gioco a gara in corso. Siamo una squadra forte, con tanti giocatori di qualità. Quagliarella? Siamo felici di averlo con noi. Sappiamo che con lui, Gabbiadini e Defrel per la Samp è più facile segnare. Il nostro obiettivo è vincere sempre, già a partire dalla prossima partita casalinga con l'Atalanta".