Sampdoria, avanti con tutti fino al 31 agosto. A caccia della salvezza

La Sampdoria aspetta la fine per fare i conti. Ma ci arriverà con tutti gli effettivi: salutato Barreto a fine maggio, il club blucerchiato ha infatti trovato l'accordo per prolungare sino al 31 agosto tutti i contratti in scadenza (Bertolacci e Falcone) così come i prestiti da altre squadre (compreso Maroni che sembrava destinato all'addio). Ora c'è, per Claudio Ranieri e i suoi ragazzi, una salvezza da conquistare. E poi magari allungare ulteriormente, in A.

I casi risolti dalla Sampdoria -

Contratto in scadenza: Andrea Bertolacci, Wladimiro Falcone (tutti rinnovati fino al 31 agosto).

In prestito: Gonzalo Maroni, Tommaso Augello, Andrea Seculin, Maya Yoshida (tutti prolungati fino al 31 agosto).