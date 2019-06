Non si sblocca la trattativa per portare Jan Hurtado alla Sampdoria. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX Sampdoria e Gimnasia La Plata stanno ancora discutendo circa il costo del cartellino con 5 milioni di distanza fra domanda e offerta. Intanto i blucerchiati hanno trovato l'accordo col giocatore pre un quadriennale. L'attaccante venezuelano, 19 anni, in questa stagione ha raccolto 17 presenze, segnando 2 reti.