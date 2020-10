Sampdoria, dal Ghana: Asamoah spera in un accordo da un milione annuo

Kwadwo Asamoah è alla ricerca di una squadra italiana in grado di garantirgli un altro anno di contratto in Serie A: le proposte da Marsiglia e Reading sono state infatti rispedite al mittente. Per lui ci ha provato anche il Crotone, ma secondo ghanasoccernet.com l'ex Juventus è in trattativa con la Sampdoria, che potrebbe garantirgli un contratto da un milione di euro a stagione