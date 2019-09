© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Equilibrio, compattezza, appartenenza ai colori: ecco cosa siamo riusciti a mettere in campo, questa vittoria che è un punto di partenza e non di arrivo". Eusebio Di Francesco è soddisfatto e commenta così ai microfoni di Samp TV la vittoria ottenuta oggi contro il Torino. Il primo successo del campionato, il numero 500 della storia blucerchiata a Marassi. "L’atteggiamento ha fatto la differenza, ho visto una grande fase difensiva. Prestazione importante da parte nostra, la volevamo e l’abbiamo ottenuta. Sono proprio contento: oggi tutti i calciatori erano coinvolti, c’era un grande senso di squadra. Si è visto addirittura da chi non aveva giocato".