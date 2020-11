Sampdoria, Ferrari: "Sono stati mesi difficili ma ho aspettato il mio momento"

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha commentato così il pareggio per 2-2 maturato sul campo del Torino: "Eravamo venuti con l’idea di non perdere - dichiara al sito ufficiale - certo sarebbe stato meglio vincere ma è stato importante prendere almeno un punto. Per me sono stati undici mesi difficili e travagliati, ho sofferto ma oggi è stata una liberazione. Mi sentivo bene da tempo, ma i miei compagni stavano facendo bene e ho aspettato il mio momento. La prossima? Incontriamo una grande squadra come il Milan, che sta bene, sa giocare e ha grande personalità. Ma se noi giochiamo come sappiamo e abbiamo fatto vedere con Atalanta, Fiorentina e Lazio possiamo creare problemi anche a loro".