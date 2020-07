Sampdoria, Gabbiadini: "Ko nel derby è un brutto colpo ma dobbiamo tenere alta la testa"

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato al sito ufficiale dopo la sconfitta contro il Genoa nel derby: "Abbiamo sbagliato in quel frangente in difesa e ci hanno punito. E' brutto perdere, soprattutto il derby. Sarebbe stato bello vincere, potevamo fare meglio. Ci sono mancati i tifosi e con loro non avremmo perso. Fare gol in queste partite è sempre bello ma negli altri derby è stato più bello perché abbiamo vinto. E' un brutto colpo e non mi va giù, ma testa alta e guardiamo alla prossima. Ora abbiamo due sfide molto impegnative contro Juventus e Milan ma venivamo da una bella serie di risultati e la partita contro il Genoa non deve farci abbassare la testa e dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi".