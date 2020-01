© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, anche il Parma avrebbe fatto un sondaggio per Amin Younes che al momento tuttavia sembra essere molto vicino alla Sampdoria. Ferrero ha già in tasca l’accordo con il Napoli, raggiunto in occasione della trattativa Tonelli, ma deve convincere l’esterno tedesco richiesto anche dall’estero: in Italia sul giocatore ci sono anche Torino e Genoa, ma in questo momento i blucerchiati sembrano in netto vantaggio su tutta la concorrenza.