Sampdoria, Ranieri: "Stiamo acquisendo la mentalità giusta. Rinnovo? Stanno facendo dei conti"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Sampdoria-Roma 2-0 valevole per la 34ª giornata della Serie A TIM 2020/2021:

"Ha fatto un capolavoro - dichiara il tecnico blucerchiato in merito ad Antonio Conte vincitore dello Scudetto con l'Inter -. Sono proprio felice per lui. Se lo merita perché è un allenatore che ci mette l'anima nel suo lavoro. Può risultare antipatico ma a me no. È un lavoratore serio, determinato ed alza il ritmo mentale di tutta la squadra. Bravo! Bravo! Bravo!".

Sulla sua squadra: "Sono soddisfatto perché stanno acquisendo la mia mentalità, quella di provarci sempre con determinazione ed essere sempre attenti. Così facendo abbiamo portato sedici giocatori diversi al gol e questo mi fa particolarmente piacere".

Sul rinnovo di contratto: "A me non è arrivato nulla. So che stanno facendo dei conti. Il Presidente mi ha detto le difficoltà che ci saranno nella campagna acquisti, quello che bisogna fare quindi adesso si parlerà e si entrerà nel vivo della discussione".