Il trequartista della Sampdoria Riccardo Saponara ha parlato ai microfoni di InterTV in prossimità della sfida contro i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Samp arriva a questa partita dopo le sconfitte subite contro Napoli e Frosinone.

"Sì, il tonfo contro i canarini è stato un'inversione di tendenza, ma oggi dobbiamo cercare di invertire nuovamente il trend. Ed abbiamo una grande occasione, contro un avversario di valore assoluto. Dovremo giocare alla perfezione, visto che l'Inter è una squadra forte".

Una battuta anche sulla vicenda legata a Mauro Icardi in casa Inter:

"Sinceramente non so cosa sia successo, quindi non mi è possibile spiegare nulla. Ma l'Inter ha un organico talmente vasto che non credo possano esserci vicende tali da condizionare la squadra in negativo. E poi noi dobbiamo pensare a noi stessi".