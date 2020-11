Sampdoria, terza rimonta subita a Marassi: e giovedì c'è il derby di Coppa Italia

vedi letture

Il gol di Thorsby non basta. La Sampdoria riprende da dove aveva lasciato, ovvero da una sconfitta. Dopo Cagliari, i blucerchiati sono stati battuti dal Bologna in casa per 2-1 dopo essere passati in vantaggio grazie all’incornata del proprio centrocampista ma prima del riposo una goffa autorete di Regini pareggia i conti mentre nella ripresa il Bologna con Orsolini capovolge definitivamente il punteggio. Quella di oggi è la terza rimonta subita a Marassi dagli uomini di Claudio Ranieri dopo quella contro il Benevento, da 2-0 a 2-3, e quella nel derby contro il Genoa terminato 1-1. “Dobbiamo ritrovare il filo conduttore” ha detto il tecnico doriano in sala stampa. E giovedì c’è la seconda stracittadina nel giro di un mese. E questa volta vale gli ottavi di finale di Coppa Italia.