Sampdoria, Thorsby può arrivare già a gennaio. Poi andrà in prestito

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Sampdoria potrebbe anticipare l'arrivo in Italia del norvegese Morten Thorsby già bloccato per la prossima estate. L'ultima idea dei blucerchiati sarebbe quella di portarlo nel nostro campionato e cederlo in prestito per farlo ambientare prima di portarlo a Genova a giugno.