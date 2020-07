Sampdoria, Tonelli: "Peccato per il risultato ma a questo punto conta più la prestazione"

vedi letture

"Abbastanza contento della prestazione, peccato per il risultato". Lorenzo Tonelli non si butta giù dopo la sconfitta in casa della Juventus e al canale ufficiale della Sampdoria ha detto: "Si poteva ottenere qualcosa di più, con le grandi però è così. Quello che conta a questo punto è più la prestazione che i punti, visto che l’obiettivo è stato raggiunto". Salvezza per Lorenzo fa rima con riscatto: "Sì, sono felice di essere della Sampdoria al cento per cento: così è scattato il riscatto. Vorrei quindi subito pensare all’anno prossimo per ambire a qualcosa di più importante della salvezza. Stadi vuoti? Senza tifosi non è calcio. Ho tanta voglia di tornare a quelle atmosfere. Spero che presto si torni alla normalità".