San Siro, dal nuovo impianto al trasloco: tre strade per lo stadio di Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Siamo pronti a vendere San Siro a 70 milioni". Le dichiarazioni di ieri di Beppe Sala, sindaco di Milano, hanno spiazzato in tanti, con Inter e Milan che continuano a lavorare per un nuovo impianto nel capoluogo lombardo. Secondo quanto riferito da Libero, al momento sarebbero tre le ipotesi in campo: la più quotata è appunto quella della costruzione di un nuovo stadio da 60.000 posti, costruito di fianco al Meazza, che sarebbe appunto demolito. La seconda strada porterebbe alla ristrutturazione di San Siro, dopo la vendita dell'area ai due club: ad occuparsi del rifacimento dovrebbero a quel punto essere proprio Inter e Milan. Da ultimo, idea al momento molto remota, prevede il trasloco a Sesto San Giovanni, nelle ex aree Falck, dove sarebbe costruita la nuova del calcio milanese. Un'ipotesi, quest'ultima, che pur rimanendo nel campo delle possibilità sembra al momento da scartare.