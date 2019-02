Saracinesca Sirigu: ha parato cinque degli ultimi sette rigori in Serie A

Torino-Udinese 1-0 (31' Ola Aina)

© foto di Federico Gaetano

Nome: Salvatore. Cognome: Sirigu. Età: 32 anni. Abilità: Eccezionale para-rigori.

Ancora una volta ci ha pensato lui, il portiere classe '87, a tenere a galla il Torino in una partita a dir poco spinosa. Come se non bastassero i due-tre interventi provvidenziali compiuti contro gli attaccanti dell'Udinese, su tutti la parata in apertura per fermare Pussetto, l'ex Paris Saint-Germain oggi pomeriggio si è infatti superato pure dal dischetto.

Quasi al 90', con tanta stanchezza addosso ma tre punti preziosi per la corsa europea dei granata da portare a casa. È così che Sirigu è riuscito prima a ipnotizzare e poi a dire di no in tuffo a Rodrigo de Paul, che si era presentato sul dischetto del rigore dopo un vistoso fallo in area di Djidji su Okaka.

Non è un caso, dunque, che l'estremo difensore del Torino abbia parato cinque degli ultimi sette rigori affrontati in Serie A, due dei quali proprio in questa stagione. La specialità della casa di un giocatore che, a prescindere dall'uno contro uno dagli undici metri, offre quasi sempre prestazioni di alto livello. Partita dopo partita. Conferma dopo conferma.