Intervenuto in conferenza stampa dopo la netta vittoria contro il Cagliari, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, vero protagonista con ben tre gol segnati (sui 4 totali dei bianconeri): "Cosa è scattato in Ronaldo dopo quel periodo in ombra? Non gli fa più male il ginocchio e dunque mentalmente lo vedo più sereno, sorridente e coinvolto. Questo fa la differenza".

Qual è stato il punto vincente del match?

"Pian piano li abbiamo consumati. Tutto il lavoro svolto nel primo tempo lo abbiamo accolto nella ripresa. Nel secondo tempo abbiamo riempito e attaccato meglio l'area, anche se le misure mi pare siano state quelle giuste anche nel primo tempo. Il Cagliari era un'avversaria pericolosa, in trasferta aveva sempre segnato".