Sarri: "Ronaldo non sta bene fisicamente. E' incazzato? Meglio così..."

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cristiano Ronaldo nell'ultimo mese ha avuto un problemino al ginocchio, ha preso un colpo in allenamento un mese fa e da allora ha un piccolo risentimento al collaterale. Quando si allena ad alta intensità e gioca va incontro ad alcuni dolori. E' un momento in cui non può allenarsi più di tanto e ha difficoltà quando calcia". Parole e pensieri di Maurizio Sarri, che al termine della partita vinta 1-0 contro il Milan ha commentato così la brutta prestazione di Cristiano Ronaldo. E ha minimizzato la decisione di CR7 di non accomodarsi in panchina dopo il cambio per filare dritto negli spogliatoi.

Gli tirerai le orecchie?

"Penso debba esserci tolleranza, quando togli un giocatore che sta dando tutto ci sono i cinque minuti di incazzatura. Penso sia normale e a un allenatore fa anche piacere vedere un giocatore che si arrabbia per una sostituzione. Sarei molto più arrabbiato succedesse il contrario...".

A breve l'intervista integrale a Maurizio Sarri