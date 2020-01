Sassuolo, Berardi: "E' la strada giusta, meritiamo un'altra classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro il Torino, l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' un periodo dove tutto ci gira male. Siamo partiti bene, abbiamo subito un gol sfortunato ma siamo stati bravi a reagire. Venivamo da tre sconfitte di file, siamo contenti. Questa è la strada giusta".

Cosa ti ha detto De Zerbi dopo il gol del pareggio?

"Mi ha detto di non mollare, stare dentro la partita e portare la vittoria a casa. Ci siamo riusciti, sono contento. Non era facile. Abbiamo incontrato una squadra in un'ottima forma fisica. Siamo stati bravi, complimenti ai ragazzi".

La presenza di Mancini in tribuna stimolo in più?

"Io cerco di dare sempre il meglio di me stesso. Sono contento per la vittoria più che per il gol. Non meritavamo questa situazione in classifica perchè, per quanto facciamo in campo, meritiamo di più".

L'abbraccio collettivo?

"E' perchè venivamo da una sconfitta pesante. Ci siamo messi a preparare questa partita. Sono contento perchè tutti tenevano a vincere".