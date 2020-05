Sassuolo, Boga: "Il dribbling è la mia skill migliore. Non faccio giochetti come Neymar"

Qual è la stil migliore di Jeremie Boga, attaccante scuola Chelsea del Sassuolo, oggi appetito da molti top club europei compresi gli stessi Blues? A rispondere è lo stesso giocatore neroverde attraverso i microfoni di DAZN: “Non ne ho solo una - spiega il camerunese -. Qualche volta mi piace giocare con il corpo fintando un cambio di direzione. Non ho skills come Neymar che fa numeri, il dribbling per me è questo, fintare di andare a destra o sinistra”.