Non solo le uscite, il Sassuolo pensa anche a possibili colpi in entrata e il nome in cima alla lista è quello di Gianluca Caprari della Sampdoria. Sull'attaccante ci sono anche Parma e SPAL ma i neroverdi proveranno a battere la concorrenza, specie se arriveranno i soldi della cessione di Duncan alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di domani ci saranno nuovi contatti per cercare di chiudere l'operazione.