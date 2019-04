© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo è in vantaggio all'Olimpico di Roma! Clamoroso ribaltone di una gara che sembra stregata per i biancocelesti, colpiti al secondo tiro in porta dei neroverdi nell'intera partita: ma è evidente l'errore della formazione di Simone Inzaghi nell'azione, con Consigli che serve fuori dalla propria area il regista Sensi, uno due con Berardi, palla tagliata in campo aperto ancora per il giovane attaccante, dimenticato da Radu centrale, volata verso la porta di Strakosha e sinistro precisissimo, su cui il portiere laziale non può davvero nulla.