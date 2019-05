© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio ottenuto contro la Roma: "Si abbiamo fatto una gran partita, sapevamo che attraendo la loro pressione potevamo trovare lo spazio. Peccato non aver fatto gol, con giocatori così grossi rischi".

Ci racconti la parata su Cristante?

"Ho visto Kolarov e anche Cristante in area, sono stato bravo ad anticipare il tuffo e a mettere la mano".

Una parata per il futuro?

"Non lo so, io lo faccio per me e per la squadra poi quello che accadrà mi farà piacere".

Come possono cambiare le prospettive del Sassuolo?

"Abbiamo fatto grandi partite, anche a San Siro con l'Inter, con il Napoli in casa. Dobbiamo avere più continuità con le squadre del nostro calibro, che a volte si chiudono. Dobbiamo gestire meglio".