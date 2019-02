© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha così parlato a Sky Sport dopo il ko interno degli emiliani contro la Juventus: "Potevamo sfruttare meglio le buone occasioni iniziali, forse avremmo perso lo stesso ma l'impressione sarebbe stata diversa. Se non concretizzi queste occasioni con la Juve paghi, Tutto è diventato più complesso, qualcosa abbiamo pagato ma sono contento della prova. Abbiamo sfruttato poco l'ampiezza sui terzini, ma la personalità mi è piaciuta. Sul primo gol l'errore non è di Consigli ma nel comando del gioco dei due centrali. Rigore? Mazzoleni è bravo, ma forse qualcosa in più poteva esserci... Locatelli? Tra tre anni sarà un giocatore da club di vertice. Sono contento, ma pretendo sempre di più da lui".