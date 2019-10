Sassuolo, De Zerbi: "I 16 gol incassati? Fai fatica ad intervenire"

Durante la conferenza stampa della vigilia di Hellas Verona-Sassuolo il tecnico degli emiliano Roberto De Zerbi ha analizzato i problemi difensivi della sua squadra, con già sedici gol al passivo in campionato: "Fai fatica a intervenire. Io e il mio staff sulle cose sulle quali si può migliorare, si lavora, poi lo si fa vedere alla squadra, poi fai fatica. La fase difensiva è subordinata alla scelta dell'avversario, quando la palla ce l'hanno gli altri sono loro a decidere. Tu devi partire dal sacrificio e dalla voglia di non prendere gol. Poi puoi prenderlo in contropiede, a difesa schierata ma la volontà e la voglia di non prenderlo fanno parte delle basi. Qualche volta lo abbiamo fatto e qualche volta un po' meno".