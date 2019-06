Sassuolo, Ferrari obiettivo delle tedesche Wolfsburg e Schalke 04

Fonte: ViaEmiliaNews.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gian Marco Ferrari, rientrato dal prestito alla Sampdoria, ha conquistato sin da subito la titolarità con mister Roberto De Zerbi e, dopo un solo anno in neroverde, potrebbe andare via. Il calciatore, stando a quanto appreso da Sky, ha mercato in Italia ma soprattutto all'estero. Su Ferrari bisogna registrare gli interessi del Porto ma anche di due club tedeschi quali Wolfsburg e Schalke 04.