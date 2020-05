Sassuolo, in attesa di tornare ad allenare, De Zerbi pensa al futuro: sarà rinnovo o addio?

In attesa di tornare alla normalità, Roberto De Zerbi deve sciogliere le riserve le sul futuro. Il tecnico neroverde ha il contratto in scadenza ed è uno dei più corteggiati. Il Sassuolo, il primo club che ha riaperto il proprio centro sportivo per gli allenamenti individuali e facoltativi del Mapei Football Center, il centro sportivo, ha iniziato la settimana con gli allenamenti individuali, in attesa delle modifiche al protocollo. Anche ieri i calciatori hanno lavorato in maniera individuale, senza l'ausilio di mister De Zerbi e di gran parte del suo staff. Il tecnico, nella giornata di lunedì, è tornato per la prima volta al Mapei Football Center per una toccata e fuga e per un saluto ai suoi ragazzi, senza naturalmente lavorare sul campo. Nessun calciatore neroverde, assicura la società, ha lasciato l'Italia, dunque il Sassuolo non ha problemi di quarantena per gli stranieri. Al momento dunque in casa Sassuolo tutto resta inalterato, in attesa di comunicazioni ufficiali e definitive per la ripartenza.

Nel frattempo, il club lavora al rinnovo di mister De Zerbi. Le proposte al tecnico non mancano ma, come dichiarato da lui stesso, non ha fretta di andare in un grande club e, salvo offerte irrinunciabili, non dirà di no al rinnovo con il Sassuolo. Il Napoli, che ci aveva pensato, confermerà Gattuso. Lo vuole la Fiorentina, che potrebbe offrirgli un progetto importante con Commisso che ha già investito tanto, ma, ad ora, Beppe Iachini è confermato sulla panchina dei viola (qualche contatto però c'è stato, così come può diventare un'idea per il Torino). Il Sassuolo offrirà un altro biennale (l'attuale contratto è stato firmato 2 anni fa) con opzione per il terzo anno al tecnico.

Il club emiliano è soddisfatto del lavoro del mister, ha fiducia in lui e non ha mai messo in discussione il suo lavoro, nemmeno quando le cose sembravano non andare per il verso giusto. De Zerbi guadagna attualmente una cifra che oscilla tra 600-700mila euro e dovrebbe arrivare a percepire 1 milione di euro a stagione, con un contratto a salire. I rapporti tra le parti sono ottimi e se come detto non ci saranno sorprese, il rinnovo arriverà. Il Sassuolo dunque ha preso la sua decisione. I primi contatti sono stati avviati ma con il ritorno agli allenamenti di squadra ci sarà occasione per sedersi attorno a un tavolo e discutere del futuro. Ora la palla è nelle mani di mister De Zerbi.