Il futuro di Jens Odgaard non sarà al Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante classe 1999 di proprietà del club neroverde andrà infatti in Olanda, per cercare di maturare prima di tornare alla base.

L'Inter monitora - Come noto l'Inter ha il diritto di recompra sul giovane e il club nerazzurro osserverà da vicino la sua prossima stagione, con Odgaard che vestirà la maglia dell'Heerenveen.