Sassuolo, Peluso applaude il giovane talento Raspadori: "Esordio da titolare e quasi doppietta"

"Grandissima vittoria e complimenti a Raspadori per il suo esordio da titolare con una quasi doppietta". Anche Federico Peluso, difensore del Sassuolo, si è voluto complimentare col giovanissimo Giacomo Raspadori per il suo primo gol in Serie A segnato ieri pomeriggio contro la Lazio, alla sua prima partita da titolare in questa competizione.

"Una quasi doppietta", come scrive Peluso su Twitter, visto che prima della rete al classe 2000 era stato annullato un gol che ha fatto molto discutere.

Grandissima vittoria e complimenti a giacomo.raspadori per il suo esordio da titolare con una quasi doppietta 😉💪🏻💪🏻💪🏻 #lazio -#sassuolo 1-2 seriea @sassuolous https://t.co/WkQIZp8CDh — Federico Peluso (@fedepelu13) July 12, 2020