Sassuolo, Rogerio: "Il mio futuro? Adesso penso all'Atalanta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore del Sassuolo Rogerio ha commentato così il match pareggiato ieri contro la Roma: “Abbiamo dimostrato di essere in grande forma in questo finale di campionato, vogliamo concludere nel migliore dei modi rimanendo nella parte sinistra della classifica - riporta Canalesassuolo.it -. Questa sera abbiamo fatto una grande partita, merito del lavoro svolto in settimana, vogliamo continuare così. Sapevamo che non era una partita facile, loro sono molto fisici, ma noi siamo stati bravi, abbiamo avuto anche le nostre occasioni per andare in vantaggio, è solo mancata un po’ di lucidità nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione, cercheremo di migliorare anche questo aspetto. Adesso ci aspetta un’altra grande partita contro l’Atalanta in cerca di punti, proveremo a fare una bella gara per tornare a casa con dei punti. La stagione? Durante il corso del campionato abbiamo lasciato qualche punto per strada, però siamo contenti perché quest’anno c’è stato un grande cambiamento e poi siamo una squadra giovane che ha bisogno ancora di crescere. Siamo migliorati sotto molti aspetti e penso che l’anno prossimo possiamo fare ancora meglio”.

Sul futuro: “Adesso penso alla partita contro l’Atalanta”.